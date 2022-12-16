Адыгейские компании все чаще берут на работу самозанятых

Эксперты рекрутингового сервиса SuperJob проанализировали спрос на самозанятых со стороны работодателей в Адыгее.
Результаты исследования говорят о растущем интересе адыгейских компаний к варианту трудоустройства граждан со статусом самозанятых. Сейчас их услугами с удовольствием пользуется каждая пятая компания в Адыгее, сообщает «Адыгея Сегодня».
При этом среди предприятий малого и среднего бизнеса лояльность к самозанятым заметно выше, чем у крупных солидных фирм. В наибольшей степени адыгейские самозанятые представлены сейчас в компаниях из сфер логистики (35%), строительства (28%) и услуг (25%).