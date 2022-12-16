Адыгейские компании все чаще берут на работу самозанятых

При этом среди предприятий малого и среднего бизнеса лояльность к самозанятым заметно выше, чем у крупных солидных фирм. В наибольшей степени адыгейские самозанятые представлены сейчас в компаниях из сфер логистики (35%), строительства (28%) и услуг (25%).