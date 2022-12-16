Политолог Брутер объяснил бессмысленность формул Запада по завершению конфликта на Украине

Политические формулы западных политиков по завершению конфликта на Украине не имеют никакого веса, пока спецоперация ВС РФ продолжается, а интересы Москвы не учтены. Таким мнением в беседе с международной редакцией ФАН поделился политолог Владимир Брутер.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер поделился своим видением по урегулированию конфликта на Украине. Согласно его формуле, мирный процесс должен связать Киев с НАТО (нейтралитет больше не имеет смысла), а линия прекращения огня должна быть установлена вдоль границ на 24 февраля.
Также политик считает, что Москва должна вывести свой контингент с освобожденных в ходе спецоперации территорий, но не из Крыма и районов ЛДНР, которые до 24 февраля не контролировались Киевом. По его мнению, если граница между Украиной и Россией не может быть достигнута в результате боевых действий или переговоров, можно прибегнуть к принципу самоопределения и провести референдумы под международным контролем на особо «расколотых территориях».
Владимир Брутер отметил, что Генри Киссинджер не выдвигает формулу урегулирования конфликта — его предложения являются лишь предварительными идеями. Если бы правительство Соединенных Штатов согласилось с Киссинджером, тогда можно было бы вести дискуссии на этот счет.
«Кроме того, референдумы устроены так, что на них всегда побеждает тот, кто владеет на этой территории ресурсом. После Первой мировой войны под международным контролем была проведена серия референдумов о принадлежности тех или иных субрегионов на территории бывших Австро-Венгерской и Германской империй. Далеко не все результаты были зацементированы», — рассказал собеседник ФАН.
Третий нюанс заключается в том, что на данный момент ЛДНР, Херсонская и Запорожская области — это уже территория России, то есть присоединение к нашей стране произошло юридически. По словам Владимира Брутера, РФ не может предлагать этим регионам «переопределиться», поскольку для этого нет никаких оснований.
Кроме того, уверен политолог, предложения о «международном контроле» на референдумах бессмысленны и нереализуемы, поскольку организовать эту процедуру беспристрастно невозможно.
«Никакого варианта урегулирования до окончания СВО не существует. Когда российское руководство решит, что спецоперация может быть закончена на тех или иных условиях, тогда следует обращаться к политическим формулам. На сегодняшний день нет оснований для политических формул хотя бы потому, что на все 200% Вашингтон даже не собирается рассматривать эту формулу», — объяснил Владимир Брутер.
Он также напомнил, что ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал свою формулу реализации Минских соглашений. Однако, как известно, Киев не собирался соблюдать эти положения, а экс-канцлер Германии Ангела Меркель на днях вовсе заявила, что «Минск» был подписан с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией.