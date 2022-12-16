Политолог Брутер объяснил бессмысленность формул Запада по завершению конфликта на Украине

Также политик считает, что Москва должна вывести свой контингент с освобожденных в ходе спецоперации территорий, но не из Крыма и районов ЛДНР, которые до 24 февраля не контролировались Киевом. По его мнению, если граница между Украиной и Россией не может быть достигнута в результате боевых действий или переговоров, можно прибегнуть к принципу самоопределения и провести референдумы под международным контролем на особо «расколотых территориях».