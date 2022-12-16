Sminex и банк «Траст» закрыли сделку по покупке компании «Интеко»

Покупка стоимостью 38 млрд рублей стала крупнейшей M&A-сделкой на рынке девелопмента с 2015 года. В ее состав вошли активы «Интеко», в том числе девять жилых комплексов общей площадью 1,4 млн кв. м в стадии проектирования и строительства.
Банк непрофильных активов «Траст» управлял «Интеко» с 2018 года и за это время полностью перезагрузил актив. Сегодня это компания с чистым юридическим и финансовым контуром, показывающая высокую рентабельность активов и собственного капитала. В 2020 году она вошла в перечень системообразующих организаций строительной отрасли. Выручка компании за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, EBITDA — 21,7 млрд рублей. По данным Росреестра, по итогам 11 месяцев 2022 года «Интеко» входит в десятку лидеров по выручке в старых границах Москвы.
«Это приобретение позволит нам объединить подход Sminex к созданию самой комфортной и престижной среды для наших клиентов, к детальной и тщательной разработке востребованного продукта с более чем 20-летним опытом «Интеко». Благодаря этой покупке портфель текущих проектов объединенной компании превысил 2,4 млн кв. м. Мы продолжим реализацию всех проектов в соответствии с нашими стандартами, включающими красивую архитектуру, продуманные планировки, развивающую детскую и спортивную инфраструктуру, просторные зеленые дворы и многое другое», — прокомментировал сделку президент Sminex Алексей Тулупов.
В ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» глава девелоперской компании Sminex также заявил, что после покупки «Интеко» их доля на московском рынке элитного жилья составила 10%. Компания создает комфортную и престижную среду для жизни и работы. С 2007 года строит жилье и офисы в Москве. Напомним, банк «Траст» продал девелопера «Интеко» компании Sminex Алексея Тулупова за 38 млрд руб.