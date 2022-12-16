Sminex и банк «Траст» закрыли сделку по покупке компании «Интеко»

Банк непрофильных активов «Траст» управлял «Интеко» с 2018 года и за это время полностью перезагрузил актив. Сегодня это компания с чистым юридическим и финансовым контуром, показывающая высокую рентабельность активов и собственного капитала. В 2020 году она вошла в перечень системообразующих организаций строительной отрасли. Выручка компании за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, EBITDA — 21,7 млрд рублей. По данным Росреестра, по итогам 11 месяцев 2022 года «Интеко» входит в десятку лидеров по выручке в старых границах Москвы.