Еврокомиссия одобрила национализацию Uniper немецким правительством

К этой сделке привел энергокризис в Европе, в частности, заморозка поставок российского газа и скачок цен на газ. Данные факторы привели к тому, что предприятию Uniper, являющемуся крупнейшим импортером российского топлива в Германии, понадобились крупные вливания капитала ради предотвращения своей неплатежеспособности, отметили в Еврокомиссии.