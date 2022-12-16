Еврокомиссия одобрила национализацию Uniper немецким правительством

Европейская комиссия одобрила национализацию энергоконцерна Uniper кабмином ФРГ. Об этом говорится в сообщении Reuters со ссылкой на заявление ЕК.
К этой сделке привел энергокризис в Европе, в частности, заморозка поставок российского газа и скачок цен на газ. Данные факторы привели к тому, что предприятию Uniper, являющемуся крупнейшим импортером российского топлива в Германии, понадобились крупные вливания капитала ради предотвращения своей неплатежеспособности, отметили в Еврокомиссии.
По информации агентства, сделка была разрешена в рамках положения ЕС об объединении после того, как ЕК пришла к выводу, что приобретение властями компании не спровоцирует связанных с конкуренцией проблем.
В начале осени Берлин договорился с Uniper и финской энергокомпанией Fortum о национализации немецкого концерна. В соответствии с условиями соглашения правительство инвестирует свыше 8 млрд евро в Uniper, а также выкупит акции у Fortum по цене 1,7 евро за бумагу.