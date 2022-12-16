Власти Днепропетровской области заявили о полном обесточивании региона

Днепропетровская область была полностью обесточена в результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом заявили представители администрации региона.
Подчеркивается, что в настоящее время мощностей энергосистемы хватает исключительно на снабжение объектов критической инфраструктуры. Из-за отсутствия электричества на территории региона также были обесточены отдельные участки железной дороги.
Проблемы с электричеством наблюдаются и в других регионах Украины. В частности без света остались Харьков и город Кременчуг, расположенный в Полтавской области. По словам мэра города Виталия Малецкого, в городе также наблюдаются проблемы с отоплением.