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Власти Днепропетровской области заявили о полном обесточивании региона

Общество
Власти Днепропетровской области заявили о полном обесточивании региона

Днепропетровская область была полностью обесточена в результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом заявили представители администрации региона.

Подчеркивается, что в настоящее время мощностей энергосистемы хватает исключительно на снабжение объектов критической инфраструктуры. Из-за отсутствия электричества на территории региона также были обесточены отдельные участки железной дороги.

Проблемы с электричеством наблюдаются и в других регионах Украины. В частности без света остались Харьков и город Кременчуг, расположенный в Полтавской области. По словам мэра города Виталия Малецкого, в городе также наблюдаются проблемы с отоплением.
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