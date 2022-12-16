Псковская область увеличила ввод жилья в эксплуатацию на 6%

За период с января по ноябрь 2022 года в Псковской области ввели в эксплуатацию 325,6 тысячи квадратных метров. Это на 6% больше, чем было в прошлом году.
Как передает «ПЛН» за 2022 год в области было построено 1664 жилых дома. Из них 19 многоквартирных домов общей площадью 112,8 тысячи квадратных метров или 3 932 новых квартиры.
Так же с января по ноябрь псковичи построили 1 645 домов общей площадью 212,8 тысячи квадратных метров. Из них в сельской местности 1 239 объектов недвижимости.
Данный показатель превысил прошлогодний за тот же период на 6% в шести районах Псковской области, а также в Великах Луках и Пскове.