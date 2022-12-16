Опасные репортажи: как работа военкоров может навредить бойцам на передовой

По данным источников ФАН в ЧВК «Вагнер», 28 ноября Денис Кулага даже не пытался пробраться на передовую в районе Спорного. Более того, к командирам «вагнеровцев» никто с такой просьбой не обращался. В тот день съемочную группу «Известий» видели в районе другого населенного пункта — Николаевки, которая перешла под контроль российских сил еще в июне 2022 года и в настоящее время находится в тылу. От нее до Спорного порядка трех километров по прямой.