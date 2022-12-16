Опасные репортажи: как работа военкоров может навредить бойцам на передовой

Военный корреспондент Денис Кулага известен своими репортажами, которые он снимает якобы на разных участках фронта бахмутского направления. Вот только при более детальном изучении материалов журналиста выяснилось, что все они выдают желаемое за действительное. Кроме того, бойцы ЧВК «Вагнер», которым пришлось столкнуться с последствиями безответственного подхода военкоров к своей работе, даже пришлось передавать нерадивым журналистам «официальное предупреждение».
Фронт на Бахмутском направлении проходит от северной Белогоровки до Николаевки-2. Это зона ответственности ЧВК «Вагнер» — единственного российского подразделения, которое на данный момент продолжает наступление, освобождая все новые и новые территории. Наиболее ожесточенные бои «вагнеровцы» сейчас ведут к югу и востоку от Бахмута. Поэтому неудивительно, что военные корреспонденты заинтересованы в работе именно на этом направлении.
Военкор «Известий» Денис Кулага, если верить его публикациям, бывает там чаще всего. На момент написания материала в его Telegram-канале 255 упоминаний Бахмута и 213 упоминаний Артемовска (название города до 2016 года). Для сравнения — Лисичанск упоминается 114 раз, Марьинка — 30, а Соледар всего 22 раза.
Спорное Спорное
Новые видео выходят практически ежедневно, но определить, где они сняты, не всегда возможно из-за грамотно подобранных ракурсов и фона, в качестве которого часто выступают кусты. Но иногда в кадр Кулаги и его оператора все-таки попадают интересные детали местности, которая при тщательном изучении не соответствует заявленной локации.
Так, например, было с серией репортажей от 28 ноября 2022 года. На видео были показаны разрушенные дома, работа военной техники и некоторые детали ландшафта.
«Нельзя не акцентировать внимание на состоянии домов у линии соприкосновения на Спорном направлении», — писал в сопроводительном тексте к видео Денис Кулага.
«Уникальные кадры, — был подисан другой ролик от того же дня, — подразделения российских войск вошли в поселок Спорное. Вашему вниманию [представляются] эпизоды работы разведроты 2-го армейского корпуса ЛНР».
Подобные описания позволяют сделать один вывод: снятые Денисом Кулагой и его оператором кадры были сделаны в Спорном. Однако, по данным источников ФАН, на тот момент передовые позиции российских сил проходили как минимум в двух километрах восточнее населенного пункта. Более того, с тех пор линия соприкосновения существенных изменений не претерпевала.
Репортажи наперекор
Но даже если сделать допущение, что российские силы все-таки «вошли» в населенный пункт, ни сам Денис Кулага, ни его оператор не смогли бы это снять. На том участке на первой линии стояли подразделения ЧВК «Вагнер», и они просто не пустили бы корреспондента из-за строжайшего распоряжения своего руководства.
О нем стало известно за несколько дней до этого. 25 ноября 2022 года петербургский бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин запретил журналистам брать интервью и приезжать на позиции «вагнеровцев».
«СМИ зачастую выдают желаемое за действительное. Инфопространство переполняется то «входами в населённые пункты», то «зачистками». Все эти информационные вбросы крайне негативно сказываются на ведении боевых действий и путают россиян, создается впечатление, что продвижение идет месяцами», — заявил Евгений Пригожин в своем ответе на запрос издания LIVE24.
Однако Денис Кулага как будто намеренно сделал все то, от чего предостерегал журналистов петербургский бизнесмен.
Где Кулага снимал Спорное
По данным источников ФАН в ЧВК «Вагнер», 28 ноября Денис Кулага даже не пытался пробраться на передовую в районе Спорного. Более того, к командирам «вагнеровцев» никто с такой просьбой не обращался. В тот день съемочную группу «Известий» видели в районе другого населенного пункта — Николаевки, которая перешла под контроль российских сил еще в июне 2022 года и в настоящее время находится в тылу. От нее до Спорного порядка трех километров по прямой.
Все указывает на то, что именно там и происходили съемки «линии соприкосновения на Спорном направлении». Например, на одном из видео в кадр, по всей видимости случайно, попал человек в камуфляже без средств индивидуальной бронезащиты и даже оружия, что недопустимо на реальной передовой.
Кроме этого, отсутствуют характерные для ЛБС звуки артиллерийских разрывов, стрелкового боя, гула техники, но отчетливо слышен громкий смех, крики и разговоры на отвлеченные темы неизвестных людей за кадром (0.32 на видео).
На другом видео Кулага показывает характерную заболоченную местность с камышами и небольшой мостик через водоем. Ничего подобного ни в самом Спорном, ни в окрестностях к востоку от населенного пункта, где проходит линия соприкосновения, нет. А вот в Николаевке подобный ландшафт как раз присутствует и его с легкостью можно найти на картографических сервисах в режиме спутника.
На видео нет никаких признаков не только заявленной военным корреспондентом линии боевого столкновения, но даже района вблизи передовой. Тем не менее, Денису Кулаге удалось ввести в заблуждение и профильные Telegram-каналы, и федеральные СМИ, которые неверно истолковали репортажи военкора и стали писать чуть ли не о полном освобождении Спорного.
Война с безопасного расстояния
Поверили Кулаге и подразделения ВСУ, что привело к негативным последствиям для российских сил, которые реально находились на данном участке фронта, а именно — ЧВК «Вагнер». Сообщения военкора о Спорном в тот день могли спровоцировать украинские подразделения на активные действия, по этому поводу даже высказывался Евгений Пригожин, которого СМИ называют основателем ЧВК «Вагнер».
После этого инцидента «вагнеровцы» через военного корреспондента ФАН Александра Яремчука обратились к журналистам, чтобы те не снимали «войны там, где ее нет» и не спешили с сообщениями о взятии Спорного, подчеркнув, что это официальное предупреждение.
И хотя имя Дениса Кулаги тактично не было указано, многие из прочитавших его, включая самого военкора, предположили, что речь идет именно о нем. Но вместо того, чтобы сделать выводы, корреспондент только поиронизировал над предупреждением и продолжил заниматься тем же, выдавая тыловые районы за передовую. Например, в серии видео, которые якобы были сняты из окрестностей Опытного.
На южных подступах к Бахмуту
Опытное — южный пригород Бахмута, который штурмует отряды ЧВК «Вагнер». Никто из корреспондентов не смог бы туда попасть даже если бы запрета на посещение позиций «вагнеровцев» не было. Интенсивная работа артиллерии, минометов и военной техники, а также ожесточенные стрелковые бои с численно превосходящими силами противника были бы чреваты для журналистов в лучшем случае серьезными ранениями.
Однако военкор Кулага 9 декабря публикует серию репортажей из «окрестностей Опытного», сетуя на то, что в сам пригород попасть не удалось, потому что в тот день «в Опытное решили зайти ВСУ». Вот только украинские подразделения из населенного пункта пока не выходили, и как было написано выше оказывают ожесточенное сопротивление наступающим «вагнеровцам». Да и то, что Кулага пытается выдать за окрестности Опытного — таковыми не являются.
Где Кулага снимал окрестности Опытного
Например, военный корреспондент показывает кадры «успешного возвращения из боя бойцов ВДВ и ЧВК «Вагнер». «Возвращаются» они в опорный пункт, который легко можно найти на картографических сервисах в режиме спутника, поскольку создан он был военнослужащими ВСУ до 24 февраля 2022 года. После освобождения данные позиции стали использоваться российскими силами.
Запечатленные на видео люди не могли возвращаться «из боя», поскольку на них можно увидеть рейдовые рюкзаки с имуществом, которые используются на биваке, но не берутся с собой на выполнение боевой задачи. На кадрах с большой долей вероятности — прибытие личного состава для усиления позиций опорного пункта.
Сам опорный пункт находится на трассе Е40 между Клиновым и Бахмутом. Кулага ведет съемки в нескольких километрах от электроподстанции «Донбасская», которая была освобождена подразделениями ЧВК «Вагнер» 17 сентября 2022 года. Проанализировав репортаж, удалось установить, что самая близкая к линии соприкосновения точка, до которой добралась съемочная группа «Известий», — перекресток дорог Е40 и Т504 (см. иллюстрацию).
Отсюда до Опытного по прямой свыше шести с половиной километров, до передовых позиций подразделений ЧВК «Вагнер» на востоке Бахмута — свыше двух с половиной километров, а сам район, где гуляет Кулага, является тыловым уже несколько месяцев.
Оттуда на передовую, и тем более в район Опытного, военный корреспондент не смог бы попасть потому что все возможные маршруты проходят через передовые позиции ЧВК «Вагнер», заходить на которые корреспондентам временно запрещено.
К счастью, серия видео Дениса Кулаги от 9 декабря никак российским подразделениям не навредила. Вероятно, потому, что украинские военнослужащие узнали местность, за которую еще недавно вели бои, и понимали, где на самом деле проходили съемки. Однако так может быть не всегда.
Безусловно, передвижения по зоне СВО, даже в нескольких километрах от фронта требуют определенного мужества и заслуживают уважение. Но желание выдать «эксклюзив» по «горячей теме», к сожалению, может обернуться неприятными последствиями. А это уже делает подобные действия не только безнравственными, неэтичными и непрофессиональными, но и опасными для жизни как личного состава подразделений на передовой, так и гражданских лиц.