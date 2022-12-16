МИД России решительно осудил теракт в отношении главы Русского дома в Банги Сытого

Министерство иностранных дел России решительно осудило теракт в отношении главы Русского дома в Банги, патриота РФ Дмитрия Сытого.
По данным внешнеполитического ведомства, преступная акция была создана для того, чтобы помешать деятельности Русского дома, а также навредить успешному развитию диалога между ЦАР и Россией.
Виновные в организации и совершении этого теракта будут установлены и понесут заслуженное наказание, подчеркнули в министерстве.
Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что обратился в МИД РФ из-за покушения на жизнь Дмитрия Сытого.