Среди французских политических деятелей началась битва за право стать новым главой партии «Национальное объединение» вместо Марин Ле Пен. Однако самому ярому «охотнику» победа в этом состязании не светит.
Речь идет о политике Флориане Филиппо, который в последнее время активно выступает против оказания помощи Украине в ходе российской спецоперации, а также старательно выражает поддержку в адрес Москвы. Вот только сам он некогда был выдворен из партии Ле Пен за то, что создал политсилу «Патриот», которая, по его мнению, должна была идти по стопам «Национального объединения». Теперь же авторы «Взгляда» озвучили для него неутешительное предсказание.
«В выборах 2027 года Марин Ле Пен участвовать не будет, и сейчас во Франции потихоньку разворачивается борьба за ее политическую нишу. Особенно усердствуют те политики, у которых нет шансов стать официальным преемником, в частности Филиппо», — пишут авторы.
Ранее Филиппо сказал, что очередной пакет помощи Евросоюза Украине является безумием, так как от этого пострадают сами европейцы.