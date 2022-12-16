«Взгляд»: во Франции началась битва за наследие Марин Ле Пен

Речь идет о политике Флориане Филиппо, который в последнее время активно выступает против оказания помощи Украине в ходе российской спецоперации, а также старательно выражает поддержку в адрес Москвы. Вот только сам он некогда был выдворен из партии Ле Пен за то, что создал политсилу «Патриот», которая, по его мнению, должна была идти по стопам «Национального объединения». Теперь же авторы «Взгляда» озвучили для него неутешительное предсказание.