Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали, на пути в какие города россияне встретят Новый год

Аналитики выяснили, что по внутрироссийским направлениям больше всего путешественников встретит Новый год в воздухе на пути в Барнаул – 9,7% от новогодних заказов. На втором месте оказался Омск (5,4%), замкнул тройку лидеров Новосибирск (3,4%). Также в ночь на 1 января россияне полетят в Иркутск, Красноярск, Уфу, Екатеринбург, Самару, Москву и Сочи.