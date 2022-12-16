Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали, на пути в какие города россияне встретят Новый год

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал авиа- и ж/д заказы, оформленные в промежутке с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023, и узнал, где россияне встретят новогодние праздники.
Аналитики выяснили, что по внутрироссийским направлениям больше всего путешественников встретит Новый год в воздухе на пути в Барнаул – 9,7% от новогодних заказов. На втором месте оказался Омск (5,4%), замкнул тройку лидеров Новосибирск (3,4%). Также в ночь на 1 января россияне полетят в Иркутск, Красноярск, Уфу, Екатеринбург, Самару, Москву и Сочи.
Что касается железнодорожного сообщения, то праздничную ночь в дороге проведут россияне, следующие в Киров (7%) и Симферополь (5,1%). Новый год также отметят пассажиры поездов, направляющихся в Адлер, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву, пишет «Газета.Ru».