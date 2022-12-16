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Министр природы Новосибирской области встал на защиту дельфинов

Общество
Министр природы Новосибирской области встал на защиту дельфинов

Законотворческая инициатива Госдумы России по запрету вылова морских млекопитающих нашла горячую поддержку у министра природы по Новосибирской области Евгения Шестернина.

Как заявил Шестернин, запрет отлова всех видов дельфинов, китов, кашалотов, нарвалов, белух, косаток, морских свиней и других морских млекопитающих является гуманной и необходимой мерой, которая положит конец варварскому издевательству над свободными обитателями морских глубин, сообщает Сибкрай.ru.

По мнению Шестернина, после принятия законопроекта у браконьеров исчезнет отговорка о необходимости отлова животных в культурно-просветительских целях. При этом речь не идет о закрытии всех дельфинариев и морских цирков. Просто там будут выступать только рожденные в неволе особи.
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