Министр природы Новосибирской области встал на защиту дельфинов

По мнению Шестернина, после принятия законопроекта у браконьеров исчезнет отговорка о необходимости отлова животных в культурно-просветительских целях. При этом речь не идет о закрытии всех дельфинариев и морских цирков. Просто там будут выступать только рожденные в неволе особи.