Министр природы Новосибирской области встал на защиту дельфинов

Законотворческая инициатива Госдумы России по запрету вылова морских млекопитающих нашла горячую поддержку у министра природы по Новосибирской области Евгения Шестернина.
Как заявил Шестернин, запрет отлова всех видов дельфинов, китов, кашалотов, нарвалов, белух, косаток, морских свиней и других морских млекопитающих является гуманной и необходимой мерой, которая положит конец варварскому издевательству над свободными обитателями морских глубин, сообщает Сибкрай.ru.
По мнению Шестернина, после принятия законопроекта у браконьеров исчезнет отговорка о необходимости отлова животных в культурно-просветительских целях. При этом речь не идет о закрытии всех дельфинариев и морских цирков. Просто там будут выступать только рожденные в неволе особи.