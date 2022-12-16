Политолог Кочетков: Каждый новый пакет санкций загоняет экономику ЕС все глубже в могилу

Напомним, как сообщил по этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала нужно ознакомиться с новым пакетом санкций ЕС против России, «а уже затем формулировать ответы». Очередной антироссийский санкционный пакет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала еще 7 декабря. Но уже на следующий день против него выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Евросоюз навязывает странам-участницам свою политику рестрикций, которые вредят национальным интересам многих государств. Ранее он заявлял, что Венгрия потеряла в 2022-м около 10 млрд евро из-за санкционных мер против РФ.