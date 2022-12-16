Политолог Кочетков: Каждый новый пакет санкций загоняет экономику ЕС все глубже в могилу

Как стало известно накануне, странам Евросоюза удалось согласовать очередной, 9-й пакет антироссийских санкций. По мнению политолога Алексея Кочеткова, новые санкции не повлияют на экономику РФ, а те европейские политики, которые выступают за продолжение санкционного давления на нас, не имеют электоральных перспектив.
Напомним, 16 декабря Еврокомиссия перечислила содержание 9-го пакета антироссийских санкций. В него включены 168 организаций, так или иначе связанных с российским военно-промышленным комплексом. Также расширены ограничения на экспорт Евросоюзом технологий двойного назначения, в том числе для IT, беспилотников, электроники и т.д. Расширяются ограничения в горнодобывающем секторе и бизнес-услугах, включая рекламу, маркетинговые исследования и соцопросы. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, девятый пакет санкций ЕС «уже согласован, но пока не введен в действие, это произойдет после их публикации в официальном журнале ЕС».
По данным европейских СМИ, в последние дни между государствами Евросоюза велись яростные споры по поводу содержания нового пакета антироссийских санкций. Так, ФРГ, Франция и Нидерланды требовали внести в санкционный пакет изменения, связанные с поставками развивающимся странам продовольствия и удобрений из России. По их мнению, очередной набор санкций ЕС юридически затрудняет такие поставки. Однако такие страны, как Польша, Литва и Латвия, наоборот, рассматривали имеющиеся препятствия для экспорта сельхозпродукции из РФ как благо, и до последнего не желали принимать никаких изменений.
Как заявил ФАН российский политолог, сопредседатель движения «Русский союз» Алексей Кочетков, каждый новый пакет санкций загоняет экономику ЕС все глубже в могилу.
«Мы видим, что каждый новый пакет антироссийских санкций принимается членами Евросоюза с огромным трудом, что вполне понятно. Эти меры уже и так привели к серьезнейшему падению уровня жизни миллионов европейцев. На мой взгляд, в дальнейшем ужесточении рестрикций для Евросоюза нет ни малейшего смысла, — отметил Кочетков. — Мы видим, что в отдельных европейских странах экономика уже буквально трещит по швам. А в странах-"локомотивах" Евросоюза сейчас идут процессы, которые вскоре могут стать необратимыми».
По мнению Алексея Кочеткова, тут дело даже не в том, что страны Евросоюза исчерпали свой санкционный потенциал против России.
«На мой взгляд, сейчас обстановка в ЕС такая, что любые заявления о продолжении санкций против РФ начинают играть против самих тех политиков, которые их делают. Ведь, судя по многочисленным митингам и шествиям в крупнейших европейских столицах, рядовые европейцы требуют обратного — то есть, ослабления или снятия отдельных санкций ЕС. У политиков, который требует «еще немного потерпеть», а по сути – продолжить убивать европейскую экономику, нет никаких электоральных перспектив», — указал Кочетков.
По его мнению, американским демократам, сумевшим с минимальными потерями пройти промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, удалось это сделать только благодаря многочисленным махинациям.
«Последние выборы в Америке выглядели так, словно это какая-нибудь страна Средней Азии, например, Киргизия. По сути, поведение американских демократов в контексте конфликта на Украине показывает, что они — это такая современная реинкарнация большевиков. Но это не значит, что европейцы должны вести себя так же. Хотя бы потому, что американцы практически никак не страдают от введения все новых и новых санкций против РФ. А европейскую экономику они загоняют все глубже и глубже в могилу», — заключил Кочетков.
Напомним, как сообщил по этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала нужно ознакомиться с новым пакетом санкций ЕС против России, «а уже затем формулировать ответы». Очередной антироссийский санкционный пакет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала еще 7 декабря. Но уже на следующий день против него выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Евросоюз навязывает странам-участницам свою политику рестрикций, которые вредят национальным интересам многих государств. Ранее он заявлял, что Венгрия потеряла в 2022-м около 10 млрд евро из-за санкционных мер против РФ.