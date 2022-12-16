Власти Волгоградской области подтвердили падение неопознанного объекта с неба

Власти Еланского района Волгоградской области подтвердила факт падения обломков неопознанного объекта на своей территории. Как пишет РБК, на месте продолжают работать экстренные службы.
По данным местных властей, вызов поступил утром 16 декабря. Сообщалось о падении обломков странного объекта.
«Информация передана в ОМВД России по Еланскому району, МЧС и иные службы для проведения соответствующих мероприятий», — уточнили местные власти.
К счастью, обошлось без пострадавших. Ущерба инфраструктуре также зафиксировано не было.