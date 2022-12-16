Быстрая езда обошлась жителю Ставрополья в 116 тысяч рублей

Житель Кировского района Ставропольского края заплатил 73 штрафа за нарушение скоростного режима. Причем сделал это он только после вмешательства судебных приставов, которые арестовали его Porsche Cayenne.
Изначально сумма назначенных штрафов составляла 45 700 рублей. Однако их добровольной оплаты не последовало, передает ИА «Мангазея». После этого отделением судебных приставов ГУФССП России по Ставропольскому краю было возбуждено 73 исполнительных производства о взыскании с гражданина задолженности.
Во время совместных рейдовых мероприятий «Дорожный пристав» был установлен автомобиль должника. Поскольку мужчина отказывался погашать задолженность, судебные приставы арестовали и изъяли внедорожник. Неплательщику было разъяснено, что в случае непогашения задолженности в ближайшее время, машина будет продана, а средства направлены на оплату долга.
Не желая оставаться без транспортного средства, любитель быстрой езды оплатил имеющуюся задолженность в полном объеме. Кроме того, с него был взыскан исполнительский сбор в сумме 71 тысячи рублей.