Быстрая езда обошлась жителю Ставрополья в 116 тысяч рублей

Во время совместных рейдовых мероприятий «Дорожный пристав» был установлен автомобиль должника. Поскольку мужчина отказывался погашать задолженность, судебные приставы арестовали и изъяли внедорожник. Неплательщику было разъяснено, что в случае непогашения задолженности в ближайшее время, машина будет продана, а средства направлены на оплату долга.