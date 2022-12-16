Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс завершил выступления в сборной Испании

Игрок каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс завершил карьеру в национальной сборной Испании по футболу.
Хавбек опубликовал пост на своих страницах в социальных сетях. Бускетс поблагодарил всех партнеров, с кем представлял Испанию на международной арене, а также сказал спасибо болельщикам, которые поддерживали его на протяжении последних 14 лет.
Бускетс за все время выступления в составе сборной Испании стал чемпионом Европы в 2008 году, чемпионом мира в 2010. За «красную фурию» 34-летний футболист провел 143 матча, в которых забил два гола.