Пассажиры оказались на час заблокированы в холодном троллейбусе на Комендантском

В Петербурге пассажиры троллейбуса №2 оказались на час заблокированы в холодном салоне, ожидая прибытия спасателей. Инцидент произошел на Комендантском проспекте.
Замерзших петребуржцев освободили сотрудники технической помощи. Спасатели так и не приехали на место ЧП, несмотря на многочисленные звонки от оказавшихся в западне людей.
Стоит отметить, что проблемы с общественным транспортом жители Северной столицы сильнее всего ощутили после появления на дорогах лазурных автобусов Смольного, которые часто воспламенялись и попадали в ДТП из-за технических неисправностей.
Кроме того, горожане жалуются на агрессивную манеру езды водителей городского транспорта. Несмотря на это, администрация губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблемы, связанные с проведением транспортной реформы.