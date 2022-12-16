Банк России повысил официальные курсы валют на 17-19 декабря

Позиции российской валюты ослабли к доллару, евро и юаню. Об этом свидетельствуют показатели, установленные Центральном банком РФ на выходные и понедельник.
Курс нацвалюты США вырос на 30,63 копейки и составил 64,61 руб. Европейская валюта подорожала на 33,28 коп. и оказалась на уровне 68,78 рубля, говорится на сайте финансового регулятора.
Стоимость десяти юаней ЦБ РФ установил на уровне 92,44 рубля. Это на 35,96 копейки выше предыдущего значения.
Рубль показал одни из лучших показателей среди мировых валют за текущий год. На это указал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.