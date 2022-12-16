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Медведев призвал проработать дополнительные меры по снижению преступности среди мигрантов

Политика
Медведев призвал проработать дополнительные меры по снижению преступности среди мигрантов

Следует тщательно проработать дополнительные меры с целью снизить преступность среди мигрантов. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отдельно указал на то, что необходимо тщательно развивать новые территории, присоединившиеся к территории России. Политик подчеркнул, что важно оперативно внести в Государственную Думу закон о порядке выезда и въезда граждан других стран в РФ.

Медведев напомнил, что ранее российский президент Владимир Путин отметил важность развития миграционной риторики с учетом нынешних положений дел.
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