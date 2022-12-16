Медведев призвал проработать дополнительные меры по снижению преступности среди мигрантов

Следует тщательно проработать дополнительные меры с целью снизить преступность среди мигрантов. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отдельно указал на то, что необходимо тщательно развивать новые территории, присоединившиеся к территории России. Политик подчеркнул, что важно оперативно внести в Государственную Думу закон о порядке выезда и въезда граждан других стран в РФ.
Медведев напомнил, что ранее российский президент Владимир Путин отметил важность развития миграционной риторики с учетом нынешних положений дел.