Два забайкальских школьника получили ведомственные награды СК за помощь в задержании преступника

Ребята увидели на улице бегущего мужчину с женской сумкой и тут же бросились за ним. Женский крик неподалеку подтвердил: произошло ограбление. Один из мальчиков крикнул другу, чтобы тот вызывал полицию. Видимо услышав это, преступник бросил сумку и попытался скрыться. Но юные герои продолжали преследование, причем один из них находился на связи с полицейскими и рассказывал, в какую сторону они бегут.