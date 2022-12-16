Два забайкальских школьника получили ведомственные награды СК за помощь в задержании преступника

Двое школьников из города Краснокаменск Забайкальского края получили ведомственные медали СК за помощь в поимке грабителя. Церемонию награждения провел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Мальчишки проявили настоящее мужество и смекалку, а их юный возраст вовсе не совпадает со взрослыми решениями и скоростью реакции, сообщает сетевое издание «РТК Забайкалье».
Ребята увидели на улице бегущего мужчину с женской сумкой и тут же бросились за ним. Женский крик неподалеку подтвердил: произошло ограбление. Один из мальчиков крикнул другу, чтобы тот вызывал полицию. Видимо услышав это, преступник бросил сумку и попытался скрыться. Но юные герои продолжали преследование, причем один из них находился на связи с полицейскими и рассказывал, в какую сторону они бегут.
Прибывшие правоохранители задержали грабителя. Ребята рассказывают, что они совсем не думали о страхе, а только о том, как помочь ограбленной женщине.
Торжественное вручение медалей было приурочено ко Дню Героев Отечества. Именно в этот день ежегодно настоящие герои, в том числе и самые юные, получают памятные знаки отличия.