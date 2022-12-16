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Телеведущий Евгений Попов стал жертвой «нападения» в Америке

Общество
Телеведущий Евгений Попов стал жертвой «нападения» в Америке

Супруг телеведущей Ольги Скабеевой Евгений Попов стал жертвой «нападения», когда жил в США.

Попов является ведущим общественно-политической программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Ранее он жил в Америке и там столкнулся с «нападением». Об этом случае он рассказал в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

История оказалось прозаичной. Во время работы Попова над репортажем из озера выскочил карп и попал в живот журналисту. Телеведущий подчеркнул, что такое «нападение» причинило ему боль, но в то же время вызвало и смех.
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