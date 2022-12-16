Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В ЦБ назвали риски использования криптовалют в качестве инвестиционного инструмента

Экономика
В ЦБ назвали риски использования криптовалют в качестве инвестиционного инструмента

Криптовалюты являются весьма рискованным инструментом для инвестирования на российском рынке, считает заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин.

Вероятность повышения частоты применения криптовалют в качестве платежного средства практически 100-процентная в случае расширения использования ее в качестве инвестиционного инструмента внутри России, отметил Заботкин по итогам заседания совета директоров ЦБ. Противодействовать этому явлению попросту невозможно, уверен он.

Зампредседателя регулятора добавил, что в целях поддержки внешнеэкономической деятельности страны возможно использование криптоактивов. Это единственное, что может быть доступно в рамках экспериментального правового регулирования этого вопроса.
заботкин криптовалюты центробанк
Военкоры ФАН
Лучшие в аду