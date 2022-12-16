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Губернатор Рязанской области призвал работадателей вводить удаленку

Общество
Губернатор Рязанской области призвал работадателей вводить удаленку

Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал работодателей уводить своих специалистов на удаленную работу, а так же использовать маски, антисептики и термометры.

Как передает сетевое издание «7 новостей», губернатор обеспокоен числом случаев заболевания ОРВИ и гриппом среди рязанцев. Он отмечает, что большинство заболевших – дети. Губернатор Рязанской области призвал жителей сплотиться: активно использовать маски, антисептики, а работодателям максимально переводить сотрудников на удаленную работу.

Малков рекомендовал жителям заботиться о своем здоровье, не выходить на работу с симптомами болезни и обращаться к врачу по первой необходимости.
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