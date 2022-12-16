В Москве задержанная мать-сутенерша оказалась в полиции из-за аппетитов «падшей дочери»

Школьница, прогуливавшая уроки ради занятия проституцией, не поделила выручку с матерью-сутенершей и заявила на нее в полицию, передает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в Москве.
Правоохранители задержали 34-летнюю местную жительницу, которая на протяжении долгого времени зарабатывает на жизнь оказанием интимных услуг. Несколько лет назад она вовлекла в преступную деятельность свою несовершеннолетнюю дочь. Женщина сняла квартиру, в которой девочка встречалась с состоятельными мужчинами.
Часть полученных денег школьница отдавала матери, однако в последнее время между ними регулярно происходили конфликты на финансовой почве. После очередного скандала 17-летняя гражданка пришла к стражам порядка и попросила привлечь мать к уголовной ответственности.
Девочка рассказала, что в 2019 году родительница создала ее анкеты на сайтах, где продают свои услуги жрицы любви. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция, потерпевшую отправили в приют.