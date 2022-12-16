В Москве задержанная мать-сутенерша оказалась в полиции из-за аппетитов «падшей дочери»

Правоохранители задержали 34-летнюю местную жительницу, которая на протяжении долгого времени зарабатывает на жизнь оказанием интимных услуг. Несколько лет назад она вовлекла в преступную деятельность свою несовершеннолетнюю дочь. Женщина сняла квартиру, в которой девочка встречалась с состоятельными мужчинами.