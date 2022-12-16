Милонов предложил привлечь к ответственности поэтессу Полозкову за слова о Донбассе

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов предложил привлечь поэтессу Веру Полозкову к ответственности за слова о Донбассе. Милонов отреагировал на заявления поэтессы.
Речь о Донбассе зашла у Полозковой в новом интервью Юрия Дудя✱ (лицо, исполняющее функцию иноагента). Там девушка заявила, что гибель детей Донбасса не вызывает у нее жалости.
Такие заявления Милонов предложил расценивать как оправдание холокоста. По мнению депутата, нельзя пропускать мимо такие слова и следует на них реагировать, передает «360». Он подчеркнул, что в других странах за подобное предусмотрено тюремное заключение.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами