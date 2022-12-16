Россияне считают самыми легкими профессии блогера и уборщика

Нередко опрошенные относили к числу нетрудных профессии охранника, курьера, грузчика, продавца и водителя, пишет «Газета.Ru». В то же время сложной свою работу назвали около половины респондентов. Еще треть россиян заявила о желании сменить профессию на более простую и полностью поменять сферу деятельности.