Россияне считают самыми легкими профессии блогера и уборщика

Сервисы «Работа.ру» и «СберУниверситет» выяснили, какие профессии россияне считают самыми простыми. Чаще всего назывались специальности уборщика и блогера
Нередко опрошенные относили к числу нетрудных профессии охранника, курьера, грузчика, продавца и водителя, пишет «Газета.Ru». В то же время сложной свою работу назвали около половины респондентов. Еще треть россиян заявила о желании сменить профессию на более простую и полностью поменять сферу деятельности.
Опрос показал, что чаще других сложной свою профессию называли айтишники, бухгалтеры, медики и учителя.
Напомним, вчера аналитики сервиса Head Hunter назвали профессии врача и инженера самыми востребованными в России в 2022 году.