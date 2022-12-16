Читатели Le Figaro обрушились на Макрона из-за помощи Киеву вопреки желанию французов

Президент Франции Эммануэль Макрон подвел страну к пропасти, снабжая деньгами бездонную бочку под названием Украина. Такими словами читатели Le Figaro попытались «отрезвить» политика.
Ранее стало известно, что лишь 57% французов поддерживают решение Парижа оказывать помощь киевскому режиму в ходе российской спецоперации. В связи с чем пользователи Сети обрушились на Макрона за то, что он действует вопреки интересам своего народа.
«Франция влезла в долги, она на краю пропасти, а тут Макрон легонько толкает ее в спину», — написал комментатор.
«Украина превратилась в бездонную бочку. Чем больше мы ее вооружаем и финансируем, тем дольше продлится весь этот кошмар», — заявил другой.
«Я хотел бы вам напомнить, что на это дело идут деньги налогоплательщиков — без их согласия», — отметил еще один француз.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен предоставить Украине новую финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро. При этом объединение 15 декабря утвердило девятый пакет санкций против Москвы.