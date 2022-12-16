Российские фанаты Лионеля Месси заступились за своего кумира в соцсетях

Некоторые любители игры с мячом считают, что латиноамериканцам подсуживают на Чемпионате мира — 2022 в Катаре. Фанаты недовольны линией работы арбитра Матео Лаоса, который в четвертьфинальном матче между сборными Аргентины и Нидерландов не удалил полузащитника Леандро Паредеса.