Российские фанаты Лионеля Месси заступились за своего кумира в соцсетях

Российские поклонники форварда национальной сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси стали защищать от нападков своего кумира в социальных сетях.
Некоторые любители игры с мячом считают, что латиноамериканцам подсуживают на Чемпионате мира — 2022 в Катаре. Фанаты недовольны линией работы арбитра Матео Лаоса, который в четвертьфинальном матче между сборными Аргентины и Нидерландов не удалил полузащитника Леандро Паредеса.
Поклонники Месси считают, что Лаос не подсуживал команде Лионеля Скалони. Он просто плохо отработал ту встречу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Месси стал самым ценным игроком полуфинального матча Аргентина — Хорватия. Его команда выиграла со счетом 3:0, а сам 35-летний игрок забил гол и сделал результативную передачу.