Эксперт Панкратов: запрет удалённой работы за рубежом может негативно сказаться на рынке труда

Эксперт в сфере труда и занятости Владимир Панкратов не одобрил ограничение права на удалённую работу для россиян, уехавших из страны.
Он отметил, что при подобном запрете, лица, работающие на малозаконных основаниях, будут вынуждены прекратить свою деятельность, передает Pravda.ru. Эксперт отмечает, что трудовое законодательство не распространяется за пределы государства, поэтому трудовая деятельность из другой страны малозаконна.
«После внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, приоритет международного права над российским законодательством прекратился. И если раньше мы могли в такой ситуации искать конвенции Международной организации труда или каких-то соглашений на эту тему, действующих на постсоветском пространстве, то теперь уже это практически невозможно», — объяснил эксперт.
Панкратов отмечает, что подобными жесткими мерами не получится вернуть эмигрантов назад и помимо этого данный запрет негативно скажется на рынке труда.