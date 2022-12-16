Эксперт Панкратов: запрет удалённой работы за рубежом может негативно сказаться на рынке труда

Он отметил, что при подобном запрете, лица, работающие на малозаконных основаниях, будут вынуждены прекратить свою деятельность, передает Pravda.ru. Эксперт отмечает, что трудовое законодательство не распространяется за пределы государства, поэтому трудовая деятельность из другой страны малозаконна.