Глава Республики Марий Эл Зайцев отмечает день своего рождения

Юрий Зайцев родился в 1970 году в подмосковном поселке Монино. Он окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности «референт-переводчик» и «специалист в информационно-аналитической области». Таким образом, его обещание выучить марийский язык не выглядит невозможным, у него явно есть к этому способности.