Глава Республики Марий Эл Зайцев отмечает день своего рождения

Сегодня, 16 декабря, глава республики Мрий Эл Юрий Зайцев отмечает свой 52-й день рождения.
Информационное агентство «МедиаПоток» рассказало об основных этапах биографии руководителя региона.
Юрий Зайцев родился в 1970 году в подмосковном поселке Монино. Он окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности «референт-переводчик» и «специалист в информационно-аналитической области». Таким образом, его обещание выучить марийский язык не выглядит невозможным, у него явно есть к этому способности.
Позже Юрий Викторович прошел курсы по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 30 апеля 2019 года Зайцев занимал пост председателя правительства Республики Калмыкия. 10 мая 2022 года Юрий Зайцев указом президента России Владимира Путина был назначен врио главы Марий Эл, а 11 сентября 2022 года победил на выборах главы республики.