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Глава Республики Марий Эл Зайцев отмечает день своего рождения

Политика
Глава Республики Марий Эл Зайцев отмечает день своего рождения

Сегодня, 16 декабря, глава республики Мрий Эл Юрий Зайцев отмечает свой 52-й день рождения.

Информационное агентство «МедиаПоток» рассказало об основных этапах биографии руководителя региона.

Юрий Зайцев родился в 1970 году в подмосковном поселке Монино. Он окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности «референт-переводчик» и «специалист в информационно-аналитической области». Таким образом, его обещание выучить марийский язык не выглядит невозможным, у него явно есть к этому способности.

Позже Юрий Викторович прошел курсы по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. С 30 апеля 2019 года Зайцев занимал пост председателя правительства Республики Калмыкия. 10 мая 2022 года Юрий Зайцев указом президента России Владимира Путина был назначен врио главы Марий Эл, а 11 сентября 2022 года победил на выборах главы республики.
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