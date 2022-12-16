ЕС запретил европейцам занимать госдолжность в России

Граждане Европейского союза не могут занимать должности в государственных органах Российской Федерации. К такому выводу пришли представители Совета ЕС, установив соответствующий запрет.
Постановление было опубликовано в пятницу, 16 декабря. Запрет вступил в силу с момента его подписания.
«С сегодняшнего дня гражданам ЕС будет запрещено занимать любые должности в органах управления всех российских государственных или контролируемых государством юридических лицах, организациях или органах, расположенных на территории России», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал девятый пакет антироссийских санкций. Новым ограничениям подверглись телеканалы НТВ, «НТВ-Мир», «Россия-1», «ТЕН ТВ».