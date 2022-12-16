Эрдоган озвучил планы Турции стать центром мирового ценообразования на газ

Ранее в Министерстве энергетики Турции заявили о запуске новых мощностей подземного хранилища газа, расположенного вблизи Стамбула. По словам властей государства, ПХГ Силиври должно стать одним из инфраструктурных составляющих масштабного газового центра, который планирует создать Анкара. Известно, что хранилище должно вмещать в себя 4,6 миллиарда кубометров ресурса.