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Эрдоган озвучил планы Турции стать центром мирового ценообразования на газ

Экономика
Эрдоган озвучил планы Турции стать центром мирового ценообразования на газ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил газовые планы государства на ближайшее будущее.

По словам турецкого лидера, страна планирует стать центром мирового ценообразования на голубое топливо. Эрдоган уточнил, что Анкара намерена реализовать этот замысел в кратчайшие сроки.

Ранее в Министерстве энергетики Турции заявили о запуске новых мощностей подземного хранилища газа, расположенного вблизи Стамбула. По словам властей государства, ПХГ Силиври должно стать одним из инфраструктурных составляющих масштабного газового центра, который планирует создать Анкара. Известно, что хранилище должно вмещать в себя 4,6 миллиарда кубометров ресурса.
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