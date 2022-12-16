Роскосмос опроверг сообщения о резком скачке температуры в «Союзе МС-22» до 50 градусов

Сообщения о резком скачке в температуры воздуха до +50 градусов в пристыкованном к МКС российском корабле «Союз МС-22» опровергли в Роскосмосе.
Ранее в Сети распространились сообщения, что из-за аварии в системе охлаждения корабля «Союз МС-22» температура воздуха там поднялась до +50 градусов Цельсия в течение суток. Однако в Роскосмосе опровергли эти данные.
«Необходимый температурный режим в жилом объеме корабля "Союз МС-22" поддерживается средствами российского сегмента МКС», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Там подчеркнули, что изменение температуры в «Союзе МС-22» не является критичным. Оно не помешает дальнейшей работе и не представляет угрозы для жизни и здоровья космонавтов.