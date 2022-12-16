В Польше назвали «бронетанковым убожеством» британские Challenger 2

По словам экспертов, в ВС Британии ранее насчитывалось 368 танков Challenger 2. Однако в настоящее время их осталось лишь 227, но со временем их количество уменьшится до 148 единиц. При этом сами боевые машины аналитики назвали устаревшим «бронетанковым убожеством».