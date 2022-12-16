В Польше назвали «бронетанковым убожеством» британские Challenger 2

Британские войска на сегодняшний день имеют в своем распоряжении больше лошадей, чем танков, пишет издание Niezalezny Dziennik Polityczny.
Польские обозреватели в посвященной конференции Globstate 2022, которая прошла в Варшаве, статье пишут, что британская армия оказалась в затруднительной ситуации. По их словам, из-за резкого сокращения финансирования ВС Британии лишаются тяжелых боевых машин, а их место занимают лошади.
«В настоящее время в армии насчитывается 485 лошадей, которые в основном служат в полку королевской конной артиллерии», — рассказал представитель британского минобороны.
По словам экспертов, в ВС Британии ранее насчитывалось 368 танков Challenger 2. Однако в настоящее время их осталось лишь 227, но со временем их количество уменьшится до 148 единиц. При этом сами боевые машины аналитики назвали устаревшим «бронетанковым убожеством».