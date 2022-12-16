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Незнакомец изнасиловал 14-летнюю петербургскую школьницу на подземной парковке

Происшествия
Незнакомец изнасиловал 14-летнюю петербургскую школьницу на подземной парковке

В Петербурге неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Инцидент произошел на подземной парковке супермаркета, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Преступление произошло в Красносельском районе Петербурга ночью 11 декабря 2022 года. В полицию обратилась мать 14-летней девочки.

Дочь рассказала женщине, что на подземной парковке на улице Партизана Германа неизвестный изнасиловал ее. Перед этим жертва употребила с преступником алкоголь.

Полиция по записям с видеокамер нашла предположительного насильника. Безработного 23-летнего мужчину задержали у дома на Богатырском проспекте.
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