Следственный комитет обнародовал кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ

Напомним, что катастрофа произошла в пятницу, 16 декабря. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ и загорелся. В результате ЧП погибли три человека. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта.