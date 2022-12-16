Следственный комитет обнародовал кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ

Следственный комитет России обнародовал кадры с места крушения вертолета Ми-8 на аэродроме Улан-Удэ в Бурятии. На опубликованных ведомством кадрах видно, что разбившееся воздушное судно практически полностью сгорело.
Напомним, что катастрофа произошла в пятницу, 16 декабря. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу аэродрома в Улан-Удэ и загорелся. В результате ЧП погибли три человека. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта.