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В «Роскосмосе» сообщили о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22»

Видео

Российский космонавт Анна Кикина провела видеосъемку обшивки, выйдя в открытый космос. На данный момент данные, собранные экипажем, проходят тщательный анализ. Безопасности космонавтов ничего не угрожает, системы пилотируемого корабля работают в штатном режиме.

«Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента МКС Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным», — говорится в сообщении ведомства.
В «Роскосмосе» сообщили о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22»
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