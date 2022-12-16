В «Роскосмосе» сообщили о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22»

Российский космонавт Анна Кикина провела видеосъемку обшивки, выйдя в открытый космос. На данный момент данные, собранные экипажем, проходят тщательный анализ. Безопасности космонавтов ничего не угрожает, системы пилотируемого корабля работают в штатном режиме.
«Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента МКС Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным», — говорится в сообщении ведомства.