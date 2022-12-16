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Кубанские селекционеры впервые вывели морозостойкий сорт льна

Технологии
Кубанские селекционеры впервые вывели морозостойкий сорт льна

Высокий экспортный спрос на масличный лен стал толчком для увеличения объемов производства этой культуры. Новый морозоустойчивый сорт позволит увеличить географию засева.

Кубанские селекционеры вывели новый сорт льна «Снегурочка», который способен выдерживать морозы до - 23, передает kuban.aif.ru. Четырехлетние испытания показали высокую морозостойкость вида даже в бесснежные зимы.

Благодаря устойчивости к суровым зимам, этот сорт можно засевать раньше. Из-за этого сорт может быть полезен и в засушливых регионах страны, ведь зимние осадки выпадают даже на засушливых территориях. Урожайность сорта не уступает стандартным, составляя 2,5-3 тонны с гектара.
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