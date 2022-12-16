Кубанские селекционеры впервые вывели морозостойкий сорт льна

Благодаря устойчивости к суровым зимам, этот сорт можно засевать раньше. Из-за этого сорт может быть полезен и в засушливых регионах страны, ведь зимние осадки выпадают даже на засушливых территориях. Урожайность сорта не уступает стандартным, составляя 2,5-3 тонны с гектара.