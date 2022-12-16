Путин объяснил важность возведения Волжского моста в Самарской области

Через территорию Самарской области эта автотрасса получит разгон до Казахстана, а на востоке дойдет до Монголии и Китая, попутно стимулируя комплексное развитие инфраструктуры Поволжья, Урала, Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока.