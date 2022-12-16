Путин объяснил важность возведения Волжского моста в Самарской области

Президент России Владимир Путин в режиме ВКС провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как отметил Путин, завершение строительства моста через Волгу в Самарской области в контексте создания трассы «Обход Тольятти» является необходимым условием для реализации масштабного проекта по строительству скоростной автомагистрали Москва – Казань, сообщает sovainfo.ru.
Через территорию Самарской области эта автотрасса получит разгон до Казахстана, а на востоке дойдет до Монголии и Китая, попутно стимулируя комплексное развитие инфраструктуры Поволжья, Урала, Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока.