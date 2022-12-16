Чиновники и ученые Пермского края обсудили развитие региона на конференции ПГНИУ

Научно-практическая конференция на тему основ и условий развития Пермского края состоялась в ПГНИУ. В ней приняли участие ученые, представители администрации губернатора и чиновники регионального правительства.
Помимо ПГНИУ, организаторами мероприятия выступили МГУ им М.В. Ломоносова и Институт государственной службы и управления РАНХиГС. В ходе конференции ее участники обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, а также запланировали дальнейшие направления для будущих исследований.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Центр управления будущим». Его руководитель, начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин высоко оценил необходимость конференции для эффективного развития Пермского края.