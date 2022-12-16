Чиновники и ученые Пермского края обсудили развитие региона на конференции ПГНИУ

Помимо ПГНИУ, организаторами мероприятия выступили МГУ им М.В. Ломоносова и Институт государственной службы и управления РАНХиГС. В ходе конференции ее участники обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, а также запланировали дальнейшие направления для будущих исследований.