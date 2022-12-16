«У вашего руководства копрофилия»: Пригожин унизил Financial Times после информации о подготовке статьи о нем

Руководство Financial Times страдает тяжелой сексуальной зависимостью под названием копрофилия. К такому выводу пришел российский бизнесмен Евгений Пригожин.
Как ранее стало известно, журналисты данного издания решили опубликовать статью о деятельности Пригожина и о якобы связанных с ним организациях. В материале они собирались обвинить бизнесмена в том, что он каким-то образом «нарушает» санкции Вашингтона и Европейского союза. Ответ предпринимателя по этому поводу публикует пресс-служба компании «Конкорд» на странице «ВКонтакте».
По словам Пригожина, маразм западных журналистов вызывает и смех, и грусть одновременно.
«Уважаемые журналисты, у вашего руководства тяжелая сексуальная зависимость под названием копрофилия. Выплюньте это дерьмо, вдохните свежий воздух. Мир так прекрасен. Обращайтесь, я расскажу вам сотни историй о великих русских, которые спасают оскорбленных и обездоленных, о подлых американцах и западноевропейцах. Я думаю, и своим читателям вы уже наскучили», — заявил бизнесмен.
Пригожин также пригласил авторов FT посетить Донбасс, чтобы они смогли увидеть мир глазами русского солдата. При этом их безопасность на территории Донецкой и Луганской народных республик бизнесмен гарантировать не стал.