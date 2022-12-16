«У вашего руководства копрофилия»: Пригожин унизил Financial Times после информации о подготовке статьи о нем

Как ранее стало известно, журналисты данного издания решили опубликовать статью о деятельности Пригожина и о якобы связанных с ним организациях. В материале они собирались обвинить бизнесмена в том, что он каким-то образом «нарушает» санкции Вашингтона и Европейского союза. Ответ предпринимателя по этому поводу публикует пресс-служба компании «Конкорд» на странице «ВКонтакте».