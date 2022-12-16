Власти Буркина-Фасо отозвали своего посла из Ганы для консультации после обвинений Аккры в адрес Уагадугу

Уагадугу, 16 декабря. Власти Буркина-Фасо отозвали посла из Ганы и вызвали дипломатического представителя республики для срочных консультаций. Об этом сообщил информационный портал Lefaso.net.
Причиной стало недавнее заявление лидера Аккры Нана Акуфо-Аддо. На саммите «США — Африка» политик обвинил правительство во главе с капитаном Ибрагимом Траоре в сотрудничестве с ЧВК «Вагнер»:
«Российские наемники уже находятся у нашей северной границы. Власти в Уагадугу передали им контроль над одной из шахт в качестве платы».
Заявление последовало спустя несколько дней после официального визита премьер-министра Буркина-Фасо Аполлинера Кьелем де Тамбела в Москву. Чиновник обсудил с замглавы отечественного МИД Михаилом Богдановым перспективы сотрудничества двух стран.
В первую очередь стороны договорились нарастить дипломатические и экономические связи. Позднее они сосредоточатся на ликвидации террористической угрозы в Сахаро-Сахельском регионе.
Население Буркина-Фасо поддержало пророссийский курс правительства. Ранее жители республики неоднократно призывали власти обратиться к Москве за помощью в борьбе с радикалами.