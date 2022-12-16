Жительница Адыгеи получила условный срок за покупку препаратов для похудения

Женщина заказала из-за границы препарат для похудения, в составе которого было запрещенное вещество. В отделении связи при получении посылки ее задержали правоохранители.
Как передает «Кубанское информационное агентство», в 2020 году 45-ти летняя женщина заказала средство для похудение из иностранного государства через интернет. В составе препарата было вещество «сибутрамин», который включен в список сильнодействующих веществ, утвержденный Постановлением правительства РФ от 29.12.2007 № 964. Через почту женщина организовала незаконное перемещение сильнодействующего вещества через границу в Адыгею.
Сотрудники ФСБ задержали контрабандистку в отделении связи при получении посылки. В отношении ее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда сильнодействующих веществ). Суд приговорил жительницу Адыгеи к 4 годам условно. Приговор вступил в законную силу.