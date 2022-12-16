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Молодого жителя Воронежской области осудят за попытку изнасиловать 40-летнюю женщину

Происшествия
Молодого жителя Воронежской области осудят за попытку изнасиловать 40-летнюю женщину

В Воронежской области 21-летний мужчина пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении 40-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Подозреваемый познакомился с женщиной в кафе и вызвался проводить ее домой. Находясь в алкогольном опьянении, преступник избил и попытался изнасиловать жертву.

Сообщается, что пострадавшая смогла отбиться от нападавшего и убежать. О произошедшем она сообщила в полицию.

Преступника удалось задержать, он полностью признает свою вину. Уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на изнасилование» передано в суд.
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