Молодого жителя Воронежской области осудят за попытку изнасиловать 40-летнюю женщину

В Воронежской области 21-летний мужчина пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении 40-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Подозреваемый познакомился с женщиной в кафе и вызвался проводить ее домой. Находясь в алкогольном опьянении, преступник избил и попытался изнасиловать жертву.
Сообщается, что пострадавшая смогла отбиться от нападавшего и убежать. О произошедшем она сообщила в полицию.
Преступника удалось задержать, он полностью признает свою вину. Уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на изнасилование» передано в суд.