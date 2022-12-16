Экстрадиция Абу Аджилы Масуда из Ливии в США вызвала всеобщее возмущение в стране

Непосредственное участие в операции по задержанию и экстрадиции Масуда признал глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дбейба. Об этом он заявил во время обращения к ливийскому народу, показанному по местному телевидению 15 декабря. Это вызвало еще больший резонанс, особенно на фоне того, что многие настоящие преступники, находящиеся в международном розыске, продолжают оставаться на свободе. Некоторые даже занимают видные должности в триполитанских силовых структурах.