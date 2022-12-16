Экстрадиция Абу Аджилы Масуда из Ливии в США вызвала всеобщее возмущение в стране

Бенгази, 16 декабря. Избранный Палатой представителей премьер-министр Ливии Фатхи Башага потребовал от администрации Соединенных Штатов Америки разъяснений по поводу экстрадиции в Вашингтон бывшего сотрудника разведки Абу Аджилы Масуда.
Власти США подозревают офицера в причастности к взрыву над шотландским Локерби, произошедшем на борту Boeing 747 21 декабря 1988 года. По словам Башаги, передача Масуда является недопустимым шагом со стороны утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ), возглавляемого Абд аль-Хамидом Дбейбой.
Стоит отметить, что власти Ливии еще в 2008 году заключили с Вашингтоном договор, закрывший дело о теракте 1988 года. Триполи выплатил тогда семьям погибших крупные денежные компенсации, назвав данное решение «платой за мир» и отказавшись признать ответственность за подрыв самолета. Сейчас же новость о внезапном похищении Масуда и его неожиданном задержании в США вызвала бурю негодования ливийской общественности.
На днях студенты Университета Триполи распространяли в стенах вуза фотографии экстрадированного офицера, призывая к его возвращению. Массовые митинги в поддержку Абу Аджилы прошли и в ряде других городов. В частности, жители Бени-Валида на западе страны провели демонстрации против его выдачи американским властям.
Непосредственное участие в операции по задержанию и экстрадиции Масуда признал глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дбейба. Об этом он заявил во время обращения к ливийскому народу, показанному по местному телевидению 15 декабря. Это вызвало еще больший резонанс, особенно на фоне того, что многие настоящие преступники, находящиеся в международном розыске, продолжают оставаться на свободе. Некоторые даже занимают видные должности в триполитанских силовых структурах.
Ранее официальный протест против передачи Масуда выразили Палата представителей и Высший государственный совет (ВГС). Последний даже предложил объединить усилия против вопиющего нарушения заключенного ранее договора. Согласно заявлению ВГС, дело о взрыве над Локерби закрыто еще в 2008 году как в юридическом, так и в политическом отношении.
Палата представителей стала одной из многочисленных структур, призвавших местные органы начать официальное расследование незаконной экстрадиции Абу Аджилы в США. Жалобы поступили и от родственников задержанного.
Ранее стало известно, что генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Саур возбудил дело о правомерности передачи бывшего офицера разведки американским структурам. По его словам, экстрадиция состоялась без ведома судебных властей. В настоящий момент прокуратура расследует все обстоятельства незаконной передачи Масуда в США.