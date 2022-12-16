Смолин объяснил выгоду в продолжении конфликта Украины с Россией для Зеленского

Зеленский вновь повторил, что война закончится только после выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. По его словам, в обратном случае конфликт возобновится, и на этот раз не известно, сможет ли Запад защитить и поддержать страну оружием, так как государство не входит в блок НАТО. Об этом президент «назалежной» объявил в интервью британскому журналу The Economist.