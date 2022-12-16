Смолин объяснил выгоду в продолжении конфликта Украины с Россией для Зеленского

Когда президент Украины Владимир Зеленский говорит, что надо идти к границам с Россией, он тем самым вновь просит денег и оружия у Запада. Такое заявление сделал историк русской консервативной мысли, публицист, член Союза писателей России, кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Зеленский вновь повторил, что война закончится только после выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. По его словам, в обратном случае конфликт возобновится, и на этот раз не известно, сможет ли Запад защитить и поддержать страну оружием, так как государство не входит в блок НАТО. Об этом президент «назалежной» объявил в интервью британскому журналу The Economist.
Как отметил Смолин, главе киевского режима продолжает казаться, что он может победить Россию. Для этого, по его мнению, надо получать еще больше западной военной помощи и интенсивнее «тратить» украинских военных.
«Проблем с пролитием крови укровояк у Зеленского нет, а вот западного оружия, видимо, не хватает. Когда президент Украины говорит о том, что надо идти к границам с Россией, то он вновь просит денег и оружия. Только на массовые убийства русских Запад готов выделять и денежные средства, и орудия убийства.
Зеленский понимает это и видит, что финансирование и поддержка его власти будут осуществляться, только пока он продолжит вести войну. Пока киевский режим будет существовать, конфликт будет продолжаться. Мир на южнорусские земли может прийти только с уничтожением русофобской укровласти», — подытожил Смолин.
Ранее Михаил Смолин объяснил ФАН, почему Западу нечем ответить на требование Украины о восстановлении энергосистемы страны.