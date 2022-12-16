Медицинские учреждения Новосибирской области получили 63 новых автомобиля

В 2022 году медицинским учреждениям Новосибирской области были переданы 63 новых автомобиля. Руководители больниц и клиник получили ключи и техпаспрорта от машин скорой медицинской помощи класса «В».
В этом году произошла самая большая поставка медицинской автомобильной техники. 44 машины предоставлены медучреждениям за счет регионального бюджета, 19 — за счет федеральных средств, сообщает сетевое издание «ЧС Инфо».
Новые машины получат 17 муниципальных образований Новосибирской области. Парк медицинской техники самого областного центра пополнился девятнадцатью автомобилями скорой помощи.
Также машины были приобретены для нужд Бердской ЦРБ, Татарской ЦРБ, Искитимской ЦГБ и других медицинских учреждений региона.