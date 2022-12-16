Дипконсультант БРИКС Мелло: Россия никогда не навязывала собственные интересы странам Африки

Аналитик выразил надежду на то, что лидеры Африки смогут самостоятельно выбирать лучшие варианты для развития государств региона. Кроме того, он отметил высокие ожидания местных политических деятелей от предстоящего саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.