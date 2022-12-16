Дипконсультант БРИКС Мелло: Россия никогда не навязывала собственные интересы странам Африки

Ямусукро, 16 декабря. Ивуарийский дипломатический консультант БРИКС Ауа Дон Мелло указал на существенную разницу во внешнеполитических подходах России и Запада на Черном континенте. Интервью опубликовало информационное издание WakatSera.
Консультант по африканскому региону клуба БРИКС заявил, что в международных отношениях РФ никогда не стремится навязать африканским партнерам собственные интересы. Он отметил твердую приверженность Москвы принципу взаимовыгодного сотрудничества.
Ауа Дон Мелло призвал страны Черного континента отказаться от взаимоотношений с бывшими метрополиями. По его словам, дискриминирующие соглашения с Западом в области сырьевой экономики, валютно-денежных отношений и военных договоров должны уйти в прошлое.
Аналитик выразил надежду на то, что лидеры Африки смогут самостоятельно выбирать лучшие варианты для развития государств региона. Кроме того, он отметил высокие ожидания местных политических деятелей от предстоящего саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.
Ранее правозащитники Центральноафриканской Республики направили открытое письмо в Организацию Объединенных Наций. Они выступили с критикой в адрес многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) и отметили многочисленные факты правонарушений со стороны миротворцев.