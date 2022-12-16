В Тульской области пенсионерка зарезала жену своего внука во время ссоры

В Тульской области местная жительница жестоко расправилась с женой своего внука в ходе бытового конфликта. Об этом сообщили в пятницу в региональном управлении СК России.
По данным следствия, все произошло в одном из домов деревни Упертовка. В какой-то момент 66-летняя фигуранта набросилась на потерпевшую с ножом и нанесла удар в живот. Погибшей было 29 лет.
Пенсионерку опросили, она во всем призналась. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключению под стражу..
Ранее соседка рассказала о семье в Шатуре, где мать зарезала сына, писал телеканал «360».