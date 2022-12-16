МИД РФ: Саммит «США — Африка» не является препятствием для сотрудничества России с Черным континентом

Москва, 16 декабря. Заместитель директора департамента МИД России Георгий Тодуа заявил, что не видит проблем для отечественной дипломатии в прошедшем саммите «США — Африка».
Чиновник напомнил, что встречи в подобном формате не являются исключительными для США. Многие государства приглашали к диалогу представителей со всего Черного континента.
Спикер МИД РФ подчеркнул необходимость уважения и равноправия в двусторонних отношениях. Африканские республики должны иметь возможность принимать независимые решения в международной политике.
«Россия никогда никому не указывала, с кем дружить. Мы всегда были против того, чтобы независимым суверенным странам указывали, надо ли с нами дружить», — резюмировал дипломат.
Ранее посол РФ в Мали Игорь Громыко рассказал местным СМИ о законопроектах по защите традиционных ценностей. Политик указал на угрозу нравственности со стороны экстремистских организаций, недружественных стран и транснациональных корпораций.
Кроме того, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР заявила о планах укрепления взаимовыгодных связей между участниками клуба БРИКС. Власти страны намерены придерживаться дипломатической линии в рамках председательства в организации.