Каждый петербуржец видит, что город в заднице — Пригожин

Бизнесмен напомнил, что нынешнее состояние Петербурга вызывает удручение. Местное руководство попросту живет в параллельной вселенной, тогда как город на Неве утопает в мусоре и снежных осадках. По словам Пригожина, губернатора Северной столицы Александра Беглова не тревожит такое положение дел, как и оставленное им «наследие».