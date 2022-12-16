Каждый петербуржец видит, что город в заднице — Пригожин

Неспособность петербургских властей решить существующие проблемы Северной столицы и положительно повлиять на развитие города объясняется хитрой бюрократической машиной Смольного. Об этом в интервью «Невским новостям» сообщил предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен напомнил, что нынешнее состояние Петербурга вызывает удручение. Местное руководство попросту живет в параллельной вселенной, тогда как город на Неве утопает в мусоре и снежных осадках. По словам Пригожина, губернатора Северной столицы Александра Беглова не тревожит такое положение дел, как и оставленное им «наследие».
«Каким останется после него город, думаю, он не задумывается, потому что каждый петербуржец видит, что город в заднице. Что касается Беглова, не убранного от снега или мусора города, рушащихся исторических памятников и старушек с пробитыми сосульками головами. Я думаю, что он просто о половине этих проблем вообще не знает», — заявил бизнесмен.
Предприниматель добавил, что пока в Северной столице вместо губернатора Беглова не будет губернатора Жукова или Гагарина, то город из разрухи не восстановится.
С полной версией интервью Евгения Пригожина можно ознакомиться на сайте «Невских новостей».